В Подмосковье с начала сезона на укусы клещей пожаловались 13,3 тысячи жителей
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
В Подмосковье с начала сезона на укусы клещей пожаловались более 13,3 тысячи жителей. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
Отмечается, что в число обратившихся к медикам граждан вошли почти 3,9 тысячи детей.
В пресс-службе ведомства отметили, что с начала сезона в Подмосковье не было выявлено случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в текущем месяце во Фрязино будет открыт благоустроенный лесопарк.