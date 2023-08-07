В Подмосковье с начала сезона на укусы клещей пожаловались 13,3 тысячи жителей

В Подмосковье с начала сезона на укусы клещей пожаловались более 13,3 тысячи жителей. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что в число обратившихся к медикам граждан вошли почти 3,9 тысячи детей.

В пресс-службе ведомства отметили, что с начала сезона в Подмосковье не было выявлено случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в текущем месяце во Фрязино будет открыт благоустроенный лесопарк.