Следующий — 2024 год объявлен Президентом РФ годом семьи. Подробно о многодетных семьях региона рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

«У нас в Московской области 107 тысяч многодетных семей Ежегодный прирост составляет — плюс 7 тысяч новых семей, в которых воспитывается 345 тысяч детей», — рассказала Болатаева.

Министр отметила, что каждый пятый ребенок в Московской области — из многодетной семьи.

«У нас самое большое количество семей, в которых воспитываются трое детей: таких 90 тысяч. Но есть и большие семьи, в которых воспитывается более 7 детей — таких 334 семьи», — подчеркнула Болатаева.

По словам министра, доля многодетных семей в Московской области чуть больше, чем по России в целом, и составляет 9%. Самая большая многодетная семья проживает в Орехово-Зуево. В этой семье Салтыковых — 17 родных детей. В 2022 году Татьяне Салтыковой одной из первых было присвоено Президентом новое звание Мать-героиня.

«Также у нас есть многодетные семьи, в которых сыновья или отцы являются участниками СВО. Таких у нас — 278 семьи», — добавила Людмила Болатаева.

Некоторые многодетные семьи принимают к себе на воспитание детей-сирот. Таких в регионе — более 150 семей.