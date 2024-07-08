В Подмосковье сегодня отмечают День семьи, любви и верности

В этом году в Московской области уже свыше двадцати тысяч пар связали себя узами брака. Об этом в День семьи, любви и верности сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«Этот праздник, который мы отмечаем в честь святых Петра и Февроньи, олицетворяет идеалы любви и верности. Сегодня как никогда нам необходимо беречь и укреплять семейные ценности, защищать материнство и детство, поддерживать наши моральные устои и традиции», – подчеркнул Брынцалов.

Спикер Мособлдумы добавил, что в Подмосковье созданы все условия, чтобы зарегистрировать брак и организовать торжество было максимально удобно. Совсем недавно в регионе был запущен портал «Свадьба в Подмосковье».

В этот праздничный день Игорь Брынцалов пожелал семейным парам благополучия и счастья, пусть любовь и внимание друг к другу помогут преодолевать все жизненные трудности.