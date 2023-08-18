В Подмосковье системные администраторы ТИК активно готовятся к выборам, сообщили в Мособлизбиркоме. В Единый день голосования в регионе почти четверть избирательных участков будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

КОИБ – это электронная урна, оснащенная сканером. Она используется для принятия бюллетеней, подсчета голосов, формирования итогового протокола. В рамках подготовки к выборам системные администраторы ТИК региона проходят специальное онлайн-обучение, чтобы обеспечить качественную работу устройств.

Несмотря на то, что обучение проходит онлайн, системные администраторы получают необходимую оперативную методическую поддержку и ответы на возникающие вопросы от сотрудников аппарата комиссии.

В дальнейшем системные администраторы будут обучать членов УИК – будущих операторов КОИБ.

Во время выборов Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на избирательных участках.