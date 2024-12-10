В Подмосковье сократилось число ложных вызовов в Систему-112

Число ложных вызовов в Систему-112 сократилось в Подмосковье. Так, в этом году в службу поступило около 106,1 тысячи таких звонков. Это примерно на 39% меньше, чем годом ранее, когда зафиксировали порядка 175,4 тысячи ложных звонков.

В среднем в систему каждый день поступает от ста до пятисот ложных вызовов. Такие звонки отнимают время операторов и не позволяют им оперативно реагировать на опасные для жизни ситуации.

«Текущий объем таких вызовов создает значительную нагрузку на систему, которая не может эффективно справляться с реальными чрезвычайными ситуациями», - отметили в пресс-службе Системы-112.

Жителей призвали не бросать трубку, если номер 112 был набран случайно: оператор попытается перезвонить. Лучше дождаться ответа и сообщить об ошибке.