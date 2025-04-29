В Подмосковье состоялась церемония прощания с генералом Москаликом

На территории мемориала «Пантеон защитников Отечества», который находится в подмосковных Мытищах, прошла церемония прощания с погибшим генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом. Об этом сообщило РИА Новости.

На прощание с погибшим генералом приехали высокопоставленные военнослужащие. Среди них руководящий состав Минобороны и Генштаба. В церемонии приняли участие ветераны вооруженных сил, а также близкие и сослуживцы убитого.

«На территории Федерального военного мемориала „Пантеон защитников Отечества“ в подмосковных Мытищах состоялась церемония прощания с генерал-лейтенантом Москаликом Ярославом Ярославовичем», — указали журналистам.

Москалик занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ. Он погиб в результате взрыва автомобиля в Балашихе, в машине сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Это уже признано террористическим актом.