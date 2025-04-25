СКР подтвердил гибель генерал-лейтенанта Москалика при взрыве автомобиля в Балашихе
СК РФ: при взрыве машины в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
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В подмосковной Балашихе в результате взрыва автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Эту информацию подтвердила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
Взрыв автомобиля Volkswagen Golf произошел в районе дома 2 по улице Нестерова. СКР установил, что в машине сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Москалик занимал ключевую позицию в Генеральном штабе РФ, где он отвечал за оперативное руководство российскими войсками и координацию военных операций.
Некоторые СМИ, в частности SHOT, утверждают, взрыв автомобиля Москалика мог быть направлен на дестабилизацию ситуации и срыв переговоров России и США.
Ранее сообщалось, что в домах причастных к теракту на севере Индии произошли взрывы.