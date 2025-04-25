В подмосковной Балашихе в результате взрыва автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Эту информацию подтвердила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Взрыв автомобиля Volkswagen Golf произошел в районе дома 2 по улице Нестерова. СКР установил, что в машине сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Москалик занимал ключевую позицию в Генеральном штабе РФ, где он отвечал за оперативное руководство российскими войсками и координацию военных операций.

Некоторые СМИ, в частности SHOT, утверждают, взрыв автомобиля Москалика мог быть направлен на дестабилизацию ситуации и срыв переговоров России и США.

Ранее сообщалось, что в домах причастных к теракту на севере Индии произошли взрывы.