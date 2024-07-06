В Подмосковье состоялось торжественное закрытие военно-спортивной игры «Победа»

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот», расположенном в Подмосковье, подвели итоги «Победы» — самой массовой военно-спортивной игры в России. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что сильнейшей стала команда из Ярославской области, на втором месте — Вологодская область, на третьем — Нижегородская. Волгоградская область и Красноярский край расположились на четвертой и пятой позициях соответственно.

Почетными гостями церемонии награждения стали заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Валяев, министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров и другие.

«Ребята, я всех вас поздравляю, вы все большие молодцы, кто сегодня здесь стоит. Каждый из вас — победитель! Приятно наблюдать, как вы развиваетесь с каждым годом, как становитесь сильнее, результативнее, вы настоящий образец для всей молодежи. Гордимся вами!», — поприветствовала юнармейцев со всей страны министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Отдельные теплые слова министр передала команде «Патриоты Подмосковья», представлявшей регион на соревнованиях, и ее капитану Екатерине Малай. Юнармия Московской области — одно из самых стремительно развивающих движений на территории региона. Сейчас оно насчитает уже более 54 тысяч юнармейцев. Ребята навещают наших ветеранов, ухаживают за памятниками, отвозят помощь на Донбасс, пишут письма со словами поддержки военнослужащим, отдающих свой долг в зоне СВО.

В организации игры помогали активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Они были закреплены за командами юнармейцев из 89 субъектов Российской Федерации, сопровождали участников, работали на этапах.