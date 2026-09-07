Ночная атака БПЛА на Волгоград: десять часов опасности, четыре задержанных рейса

Ночью 7 сентября Волгоградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Угроза в регионе продлилась около десяти часов: режим опасности ввели после 23:00 6 сентября и сняли только утром 7 сентября в 09:08. Столь длительное окно, по мнению экспертов, указывает на то, что волны дронов шли последовательно, малыми группами, что характерно для изматывающей тактики, сообщили novostivolgograda.ru.

По данным издания, точное количество сбитых БПЛА Минобороны не раскрывает. По предварительным данным, серьезных последствий для региона удалось избежать — власти не сообщают о пострадавших и разрушениях. Несмотря на тактику ВСУ, гражданская инфраструктура, включая энергетику и транспортные узлы, сохранила устойчивость.

По данным издания, работу волгоградского аэропорта ночью останавливать не стали, однако ограничения, введенные в других регионах, повлияли на его работу. В настоящее время задерживаются четыре рейса — две посадки из Москвы и два вылета в том же направлении. Задержки в среднем составляют 1,5 часа.

Эксперты также обращают внимание на географию произошедшего — атаки зафиксированы на обширной территории от Крыма до Удмуртии и Пермского края, что демонстрирует расширение радиуса действия украинских дронов. Это требует от российских сил не только оперативного реагирования, но и постоянной адаптации систем обнаружения, особенно в ночное время. Ответные меры, по мнению экспертов, должны включать усиление наземных комплексов и совершенствование средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Пермском крае пострадали четыре человека, есть погибший.