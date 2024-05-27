В Подмосковье спасли домашнюю овцу, упавшую в ливневый колодец

В Наро-Фоминске спасли домашнюю овцу, которая провалилась в ливневый колодец. О необычном случае рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в деревне Ершовка. Домашняя овца одной из местных жительниц забрела на территорию заброшенного лагеря и упала в открытый люк ливневки. Глубина колодца составляла около трех метров.

На место вызвали спасателей. Прибывшие специалисты спустились в колодец, в котором, к счастью, практически отсутствовала вода. Там они обвязали напуганную овцу веревками и подняли на поверхность. В результате животное вернули хозяевам.