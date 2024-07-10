В Подмосковье спасли подростка, который по колено застрял в глиняной трясине. Инцидент произошел недалеко от деревни Михайловское в Волоколамске, сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

В службу «112» обратились двое несовершеннолетних. Подростки рассказали, что на поле тренировались езде на кроссовых мотоциклах, но один из них упал и застрял в глиняной массе.

Спасатели оперативно прибыли на место и с помощью лопаты убрали грязь с ног 17-летнего подростка. После этого они вытащили мальчика из грязи, используя специальную веревку. Помощь медиков юному спортсмену не понадобилась.