В Подмосковье стал известен график работы почтовых отделений в новогодние праздники

График работы почтовых отделений, расположенных в Подмосковье, изменится в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства государственного управления, ИТ и связи.

Отмечается, что последний день в году станет выходным для отделений Почты России по всей стране, за исключением некоторых круглосуточных отделений Москвы, которые будут принимать клиентов до 21:00.

Ожидается, что 1 января станет выходным для всех почтовых отделений в регионе, а возобновят свою работу они уже 2 января в 08:00. Так, 3, 4, 5, 6, 8 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме. 7 января обслуживать клиентов будут только круглосуточные отделения.

Примечательно, что уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении.