В Подмосковье стали чаще пользоваться «Тройкой»

Пассажиры общественного транспорта в области стали чаще пользоваться «Тройкой». Как говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, с 2023 года количество поездок за день в среднем выросло на шестьдесят процентов.

Так, если в феврале прошлого года количество поездок по карте в день составляло восемьдесят тысяч, то в феврале текущего года - уже 130 тысяч.

В общей сложности за все время действия «Тройки» в области проездным воспользовались свыше 73 миллионов раз.

Карта позволяет оплатить проезд на всех подмосковных маршрутах общественного транспорта и действует в восьми тысячах автобусов.