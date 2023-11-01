В Подмосковье стартовал Всероссийский конкурс водителей трамвая

За награды борются 36 мастеров своего дела из 27 городов. Участников приветствовал глава округа Александр Гречищев, который напомнил, что в этом году коломенскому трамваю исполняется 75 лет, и он продолжает занимать особое место в транспортном сообщении города.

Добавим, призовой фонд конкурса 500 тысяч рублей. Итоги станут известны в пятницу.