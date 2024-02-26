В Подмосковье стартуют торги по продаже недвижимости
ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г. о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д. 6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 22.02.2024 в 20:00 по 07.03.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 11.03.2024 в 12:30
1.Кв-ра общ. пл. 41 кв. м. Московская обл., го. Котельники, г. Котельники, ул. Сосновая, д. 2, кор, 4 кв. 240, к/н 50:22:0050101:9037 Н/ц 6547200р. Собственник: Байрамов С. Х. О. П.58-ЦОТ
2.Кв-ра общ. пл. 70,4 кв. м., Московская обл., р-н Люберецкий, рп.Малаховка, Красковское ш. д. 39, кв 5, к/н 50:22:0030101:968 Н/ц 8150000р. Собственник: Дорофеева О. В. П.59-ЦОТ
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru