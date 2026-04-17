В Подмосковье судебные приставы взыскали крупный долг в пользу женщины, пострадавшей во время катания на лошади

В Подмосковье судебные приставы взыскали крупный долг в пользу женщины, которая пострадала во время катания на лошади. Об этом сообщает портал Regions со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по Московской области.

Директор некоммерческой организации оказала пострадавшей платную услугу, которая не отвечала требованиям безопасности. Так, в результате катания на лошади женщина получила множественные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. По данному факту было возбуждено уголовное дело, и руководителя организации признали виновной.

Гражданский иск потерпевшей был передан для рассмотрения в отдельном порядке. Исполнительный документ поступил в Клинское районное отделение судебных приставов. На организацию-должника завели исполнительное производство, арестовали денежные средства и обратили взыскание на задолженность. После истечения срока добровольного исполнения к должнику был применен исполнительский сбор в размере около 165 тыс. рублей.

В итоге директор компании в течение нескольких дней погасила задолженность, перечислив 1,374 млн рублей компенсации и сумму исполнительского сбора. После этого ограничения были сняты, а производство завершено.

В целом по данному делу в производстве находились три исполнительных документа, по которым судебные приставы взыскали в пользу пострадавшей свыше 2,254 млн рублей.