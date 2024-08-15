В Подмосковье теперь кадровые документы можно вести в «цифре»

В Подмосковье кадровые документы можно будет вести в информационной системе «Цифровой документооборот „Максимум“. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что, используя функционал платформы цифровизации, планируется полностью оцифровать процесс ведения кадровой документации в организациях региона. Приказы, уведомления и другие документы, которые ранее требовалось подписывать собственноручно, будут заверяться с помощью Госключа.

Отмечается, что к системе цифрового документооборота «Максимум» подключили чат-бот, который будет оперативно информировать сотрудников. При этом данная разработка может быть внедрена как в государственном секторе, так и в коммерческих организациях. Ознакомиться с проектом и оформить заявку на его использование можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе завершат до конца года.