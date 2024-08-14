Губернатор Подмосковья: строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе завершат до конца года

До конца 2024 года завершится строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе, пока на объекте возводят два путепровода, которые войдут в ее состав — через Каширку и трассу А-105. Помимо этого, вскоре завершится строительство разворотной эстакады между Каширским шоссе и А-105. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход проведения работ в ходе рабочей поездки в Ленинский округ.

«Очень прошу строителей все заявленные сроки, о которых мы договорились, выполнить. Понимаю, что это сложный объект, большое количество коммуникаций, которые нужно переносить. Надеюсь, что в декабре мы эти два ключевых узла разошьем, а затем приступим к реализации последующих этапов», — губернатор.

Реконструкция Каширского шоссе стартовала два года назад, ее проведут в четыре этапа. Директор по строительству в Московской области АО «СтройТрансГаз» Александр Сафонов уточнил, что первый этап предусматривает устройство путепровода с разворотом на Москву, второй — строительство транспортной развязки на пересечении Каширского и Володарского шоссе. По его словам, в работах задействованы 286 человек с увеличением в пиковые дни при необходимости до 400 человек, также на объекте 70-75 единиц техники.

В ходе третьего этапа планируется провести реконструкцию участка Каширского шоссе от А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до Володарки, четвертого — 1,3 километра Каширки, а также возвести транспортную развязку на пересечении с Белокаменным шоссе. Полностью работы завершат в 2028 году, это повысит пропускную способность Каширского шоссе на 25-30% и улучшит транспортную доступность ближайших населенных пунктов. Положительные перемены затронут около 300 тысяч жителей Ленинского округа.

Помимо этого, в муниципалитете продолжается реконструкция Володарского шоссе. Это позволит улучшить транспортную доступность деревень Мисайлово, Молоково, Дальние Прудищи и Остров. Осенью начнутся работы на участке дороги до ЖК «Пригород Лесное», их планируют завершить в мае 2025 года.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.