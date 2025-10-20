В серпуховском детсаду «Жар-Птица» прошла ежегодная акция помощи бездомным собакам

Мероприятие имело не только гуманитарную, но и воспитательную цель — формирование у детей ответственности и сострадания через непосредственное участие в помощи бездомным животным. Результатом инициативы стал сбор корма и необходимых принадлежностей для почти 100 собак, временно проживающих в местном приюте для животных.

После завершения сбора гуманитарной помощи состоялась практическая часть акции — совместная поездка родителей и детей в приют для передачи собранных подарков хвостатым. Во время визита воспитанники детского сада получили возможность лично пообщаться с животными, погладить их и узнать от сотрудников приюта о реальных потребностях собак, содержащихся в вольерах.

Такой формат взаимодействия позволяет закрепить теоретические знания о милосердии практическим опытом, развивая у дошкольников эмпатию и осознанное отношение к братьям меньшим. Стоит отметить, что подобные акции в детсаду стали регулярной доброй традицией.