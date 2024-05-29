В Подмосковье торжественно наградят победителей акции «Сдай шины на Мегабак»

В правительстве Подмосковья на следующей неделе состоится награждение победителей акции «Сдай шины на Мегабак», сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Это уже десятая — юбилейная — акция. Все участники конкурса получат памятные призы и благодарности, а занявшие первое место — сертификат на двадцать тысяч рублей на покупку шин, второе — пятнадцать тысяч рублей, третье — десять тысяч рублей.

Как напомнил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, проект «Мегабак» реализуется в регионе с 2019 года. Его основная цель — увеличить долю сбора вторсырья для дальнейшей переработки.

«Использованные шины относятся к четвертому классу опасности отходов и выделяют высокотоксичную пыль, которая может нанести вред здоровью. <…> Также шины портят мусоровозы, которые вывозят баки, поэтому их важно не только утилизировать безопасно и с пользой, но и правильно перевозить», — указал Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей региона о графике вывоза мусора из садовых товариществ.