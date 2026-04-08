В Подмосковье уголовное дело помогло отцу «вспомнить» о долге по алиментам на 1,3 млн рублей

Угроза уголовного наказания заставила жителя Подмосковья погасить полуторамиллионный долг по алиментам. Мужчина выплатил 1,3 млн рублей только после того, как дознаватели возбудили против него дело по статье 157 УК РФ. Об этом порталу REGIONS сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов России по Московской области.

Исполнительное производство в отношении мужчины началось еще в 2018 году. Мировой судья Серпуховского судебного района обязал его выплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка — в размере четверти от всех видов дохода. Первое время должник исправно перечислял деньги, они удерживались из зарплаты, и производство вскоре закрыли за фактическим исполнением.

Однако в 2025 году в районный отдел приставов поступило заявление от получательницы алиментов. Женщина сообщила, что платежи давно не приходят, а задолженность растет. Она попросила возобновить принудительное взыскание.

Судебный пристав применила стандартный набор мер: ограничила должнику выезд за границу, запретила регистрационные действия с его автомобилем и временно лишила права управления транспортными средствами. Мужчина не среагировал. Тогда в ход пошел административный протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Мировой судья назначил неплательщику 30 часов обязательных работ.

Но и это не подействовало. После безрезультатного административного наказания дознаватель Серпуховского районного отдела судебных приставов возбудил уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»).

Угроза реальной уголовной ответственности, в отличие от предыдущих мер, сработала моментально. Мужчина полностью погасил задолженность. Дальнейшее исполнение решения суда по текущим алиментным платежам остается на контроле сотрудников органов принудительного исполнения.

