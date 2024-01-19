В Подмосковье упростили онлайн-услугу в сфере детского туризма

В Подмосковье стало проще получить онлайн-услугу в сфере цифрового туризма. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, в регионе запустили сервис, который при заключении договора на туристическую поездку школьников будет автоматически заполнять данные по коду туристического продукта.

Также начал действовать сервис, который автоматически проверяет факт обучения ребенка в подмосковной школе. Помимо этого, социальный сертификат будет поступать проактивно.

Туристические услуги по социальному сертификату предоставляются школьникам Подмосковья, которые учатся в пятых, шестых, седьмых, восьмых и девятых классах. Такую поездку можно оформить раз в год.