В Подмосковье утвердили графики приема жителей в приемных органов власти региона

В Подмосковье утвердили графики приема жителей в Приемной Правительства Московской области и в общественных приемных исполнительных органов региона на октябрь.

К примеру, 9 октября с 10 часов утра прием будет вести министр социального развития области Андрей Кирюхин, с трех часов дня — глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов. С 10 утра 28 октября — руководитель областного Минстроя Владимир Локтев, с 15 часов — начальник ГУ культурного наследия региона Юрий Гриднев.

Также был утвержден график приема граждан в Приемной Правительства региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов. Они будут вести прием 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 октября с 10 часов утра до двух часов дня.

Подробная информация о часах приема жителей доступна здесь.