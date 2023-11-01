В Подмосковье в 2023 году оцифровали еще 31 госуслугу

Еще тридцать одну госуслугу перевели в цифровой вид в Подмосковье в этом году, сообщили в Мособлдуме. В общей сложности, для жителей региона доступно 304 госуслуги в формате онлайн из 512.

В текущем году жители Подмосковья 5,8 миллиона раз воспользовались услугами и сервисами в многофункциональных центрах и 26,1 миллиона раз — через областной сайт госуслуг.

Самыми популярными услугами в этом году стали запись к врачу и вызов врача, регистрация прав на недвижимость, получение паспорта и прописка. Ими воспользовались почти 21 миллион раз, два миллиона раз и 1,8 миллиона раз соответственно.

Ранее в сфере оказания госуслуг произошли важные изменения. Так, в области внедрили «Социальный паспорт жителя Подмосковья», который позволяет получить ряд льготных услуг. Также начал действовать закон об обязательной регистрации домашних животных. Помимо этого, запустили в работу сервис записи к нотариусу через сайт госуслуг региона и сервис онлайн-экспертизы по оформлению земельных участков.