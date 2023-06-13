Новые здания ввели в эксплуатацию в Подмосковье

Новые жилые и нежилые объекты ввели в эксплуатацию на территории городских округов Подмосковья, рассказали в региональном Минжилполитики. В частности, речь идет о семи таунхаусах, одном жилом доме и 22 нежилых объектах.

В сообщении ведомства уточнили, что все таунхаусы были введены в эксплуатацию на улице 1-я Школьная в Долгопрудном. Новый жилой дом — в составе ЖК «Заречье Парк» в Одинцове, он будет рассчитан на 528 квартир. Кроме того, в Подольске было введено в эксплуатацию универсальное индустриальное здание, в Химках — магазин, в Чехове — автозаправочная станция и так далее.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новая пристройка к гимназии в Одинцово откроется к началу учебного года.