В Подмосковье в проекте «Активное долголетие» участвуют 260 тысяч человек
Фото: [Минсоцразвития МО]
Около 260 тысяч человек принимают участие в проекте «Активное долголетие» в Подмосковье, сообщили в Мособлдуме. По словам председателя профильного комитета Андрея Голубева, сейчас клубы программы организованы в каждом муниципалитете.
Присоединиться к проекту можно проактивно – на областном сайте госуслуг женщинам в 55 лет и мужчинам в 60 лет приходит соответствующее уведомление. Всего за год жителям направили 90 тысяч приглашений. В результате в клуб вступили 16 тысяч человек. Также записаться можно самостоятельно на портале dolgoletie.mosreg.ru.
На сегодня в клубах организована 31 активность. Особой популярностью пользуются скандинавская ходьба, бассейн, физкультура, экскурсии и йога. С начала года экскурсии посетили свыше 42 тысяч участников.
«Наш комитет продолжит следить за тем, как развивается проект «Активного долголетия», какие новации появляются, какие изменения нужны, в том числе в законодательной базе. Наша задача – вовлечь в проект еще больше участников», - сказал Голубев.