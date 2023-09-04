В Подмосковье в проекте «Активное долголетие» участвуют 260 тысяч человек

Около 260 тысяч человек принимают участие в проекте «Активное долголетие» в Подмосковье, сообщили в Мособлдуме. По словам председателя профильного комитета Андрея Голубева, сейчас клубы программы организованы в каждом муниципалитете.

Присоединиться к проекту можно проактивно – на областном сайте госуслуг женщинам в 55 лет и мужчинам в 60 лет приходит соответствующее уведомление. Всего за год жителям направили 90 тысяч приглашений. В результате в клуб вступили 16 тысяч человек. Также записаться можно самостоятельно на портале dolgoletie.mosreg.ru.

На сегодня в клубах организована 31 активность. Особой популярностью пользуются скандинавская ходьба, бассейн, физкультура, экскурсии и йога. С начала года экскурсии посетили свыше 42 тысяч участников.