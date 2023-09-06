В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли 230 тысяч человек

Уже более 230 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа, сообщили в Минздраве региона. В их числе – порядка пятидесяти тысяч несовершеннолетних.

«Ежегодно осенью проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа. В настоящий момент она является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений», - напомнила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Пройти вакцинацию можно в поликлинике. Для этого потребуется записаться на прием. Оформить запись можно на областном сайте госуслуг, по телефону 122 или с помощью инфомата в самом медучреждении.

Также сделать прививку можно в передвижном комплексе. Для этого потребуется паспорт и полис обязательного медицинского страхования. График работы комплексов представлен здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке педиатров в регионе.