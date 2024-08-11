В Подмосковье ведут активную борьбу с гражданами, нарушающими правила обращения с отходами

В Подмосковье продолжаются рейды по выявлению нарушений несанкционированного сброса отходов на контейнерных площадках. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На еженедельном штабе с главами городских округов под председательством первого заместителя министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилла Григорьева обсудили вопросы организации мероприятий в Подмосковье по борьбе с автовладельцами, нарушающими правила обращения с отходами.

Представители ведомства совместно с представителями Главного управления безопасности Московской области проводит рейды по выявлению водителей, совершивших незаконный сброс строительных отходов на контейнерных площадках региона.

«Сегодня с главами городских округов обсудили ход выполнения мероприятий по борьбе с несанкционированным сбросом строительных материалов и крупногабаритного мусора на контейнерных площадках. В число лучших муниципалитетов по выявлению „серых возчиков“ вошли — Подольск, Раменский, Истра, Руза и Одинцово», — сообщил Кирилл Григорьев.

Отмечается, что всего за время рейдовой кампании было выявлено более двухсот десяти правонарушителей, а также изъято более тридцати транспортных средств. Руководству муниципалитетов напомнили о главной задаче рейдов — не допустить образования навалов мусора на контейнерных площадках Подмосковья.