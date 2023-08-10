В Подмосковье возник пожар из-за взрыва дезодоранта

Как сообщает «Газета.ру» , в одном из жилых домов в Красногорске произошел пожар, вызванный взрывом дезодоранта, оставленного под лучами солнечного света.

Из-за этого инцидента в доме возникло возгорание, плотное задымление и устойчивый запах гари, который распространился по всему зданию.

Однако пожарные смогли быстро прибыть на место происшествия и эффективно потушить огонь. Благодаря их действиям удалось спасти пятерых человек, около 70 жителей вынужденно эвакуировали.

МЧС, ссылаясь на данный случай, напоминает о важности соблюдения правил безопасности и призывает к осторожности в обращении с легковоспламеняющимися веществами. И все это одной лишь фразой: «Безопасность начинается с тебя». Такие инциденты, когда пожары возникают из-за небрежности или неправильного хранения, могут иметь серьезные последствия для жизни и здоровья людей.