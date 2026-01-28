В Подмосковье врачи семь часов собирали череп мужчине, раздробившему лицо при падении со снегохода

В Московской области произошел крайне тяжелый несчастный случай, который едва не стоил жизни 44-летнему мужчине, пишет телеграм-канал SHOT. В Жуковском россиянин неудачно упал со снегохода, получив чудовищную травму: его лицо было буквально раздроблено. В результате падения оказались разрушены лобная кость, носовые пазухи и обе челюсти.

Для спасения жизни потребовалось экстренное вмешательство команды высококлассных специалистов. Бригада челюстно-лицевых хирургов и нейрохирургов Жуковской больницы провела уникальную, сложнейшую операцию, которая длилась семь часов. Хирургам пришлось буквально по кусочкам, как пазл, собирать раздробленные кости черепа мужчины.

Первыми в работу вступили нейрохирурги. Их задачей было аккуратно удалить все осколки лобной кости, чтобы они не повредили мозг. Также им пришлось убрать заднюю стенку пазухи и всю слизистую оболочку, заполнив образовавшуюся полость специальной костной крошкой пациента.

Затем эстафету приняли челюстно-лицевые хирурги. Им предстояла ювелирная работа по восстановлению анатомии лица: они собрали обломки, заново сформировали лоб, глазницы и обе челюсти. Для фиксации восстановленных костных структур использовались титановые мини-пластины.

