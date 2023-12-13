В Подмосковье временно приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав из-за техсбоя
Фото: [©Владимир Астапкович/РИА Новости]
Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД Подмосковья временно приостановлены. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.
Причиной стал технический сбой в работе информационных ресурсов по предоставлению данных госуслуг. Сейчас специалисты устраняют последствия неполадок.
В ведомстве подчеркнули, что жителей региона дополнительно проинформируют о возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции Московской области данных услуг в полном объеме.
Фото: [пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что работы по уборке снега в Московской области находятся на особом контроле.