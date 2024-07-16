В Подмосковье вырос пассажиропоток на речных маршрутах

В Подмосковье с начала сезона увеличилось число пассажиров на речных маршрутах, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, с открытия сезона водным транспортом региона воспользовались около четырнадцати тысяч пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель вырос на 21%.

В Лыткарино показатель достиг 7,7 тысячи человек, в Коломне превысил две тысячи, в Серпухове составил около четырех тысяч.

Сейчас в указанных округах курсируют катер «Стриж», теплоход «Москва-108 и теплоход «Зуша» соответственно. Они будут работать до конца ноября.