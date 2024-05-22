В Подмосковье вышли в декрет около 8 тысяч отцов

Все отцы семейств получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области.

В 2023 году в отпуск по уходу за ребенком отправились 3,5 тысячи отцов, а в этом году – более 2,3 тысячи.

Так может сделать любой близкий родственник или опекун, в том числе отец новорожденного — тот, кто на самом деле будет сидеть с ребенком. Чтобы оформить отпуск по уходу, папе следует подать соответствующее заявление на работе. Отпуск можно взять до трех лет, но ежемесячное пособие по уходу платят только полтора года.

«Пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два последних года работы, но не менее расчета по МРОТ. В этом году минимальный размер пособия по уходу составляет 9 227,24 рублей в месяц, максимальный — 49 123,12 рублей. Каждый год размер выплаты индексируется», — пояснил управляющий ОСФР по Москве и Московской области Сергей Алещенко.

Согласно действующему законодательству, время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет засчитывается в стаж папы.