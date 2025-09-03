В Подмосковье за деньги предлагают стать танцором в команде Булановой

На интернет-досках объявлений появились необычные предложения для поклонников Татьяны Булановой, сообщает REGIONS. За 300 тысяч рублей желающим обещают место в подтанцовке певицы во время выступлений.

Как сообщил житель Фрязина, обнаруживший это предложение, в пакет услуг входят три занятия с хореографом, помощь в подборе костюма в стиле 90–2000-х и личная встреча с артисткой перед концертом.

Организаторы четко обозначают условия: участники будут находиться на флангах сцены, где профессиональные танцоры смогут их «прикрыть», а главной задачей названы улыбка и получение удовольствия от процесса. Это предложение появилось на фоне неожиданной популярности видео с концертов Булановой в социальных сетях.

Зрители обратили внимание на характерные движения танцоров певицы, которые в шутку окрестили «энергосберегающими». Поклонники стали повторять эти движения и выкладывать собственные видео, создав неожиданный вирусный тренд. Теперь предприимчивые агенты монетизируют этот интерес, предлагая фанатам не просто повторять движения дома, а выйти на сцену вместе с самой Булановой.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова повысила цену за выступление на частных мероприятиях до 2 млн руб.