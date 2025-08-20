KP.RU: Буланова повысила цену за выступление на частных мероприятиях до 2 млн руб.

В команде певицы Татьяны Булановой сообщили сайту KP.RU новые цены на выступление на один из свободных дней осени.

По информации издания, менеджер назвала стоимость выступления певицы на частных мероприятиях в Москве осенью, в том числе на свадьбах. За 40 минут исполнения известных песен организаторам придется заплатить 2 млн руб.

«Суточные 35 тыс. руб. Билеты — 140 — 170 тыс. руб.», — рассказала менеджер певицы.

По информации издания, певица проживает в Санкт-Петербурге. В Москву она приезжает, чтобы выступить перед поклонниками. В начале лета расценки были другими. Концертная программа на частном мероприятии длилась час. Она стоила 1,5 млн руб. Кроме того, заказчикам необходимо выполнить условия технического райдера. Менеджер отметила, что бытовой райдер исполнительницы не отличается какими-то уникальными требованиями. Важно учитывать, что организаторам предстоит заплатить плюс 15% к гонорару — сумма, которая будет выплачена в качестве налогов.

По данным издания, в августе певица выступает на различных мероприятиях практически без выходных. График на осень уже также утвержден ее командой. У артистки продолжается гастрольный тур. Ожидаются также выходы различных телепередач с ее участием. Кроме того, открыта бронь на новогодние мероприятия. Гонорар на это время увеличен на 25%.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова попала в базу «Миротворец» после посещения раненых бойцов СВО.