В Подмосковье за полгода ограничили в праве выезда из РФ 23 тысячи должников по алиментам

За первые шесть месяцев текущего года в праве выезда за пределы России были ограничены более 23 тысяч подмосковных должников по алиментам. Об этом рассказал руководитель ГУ ФССП по региону – главный судебный пристав области Андрей Тагаев.

Он отметил, что за указанный период доля исполнительных производств, в рамках которых были реализованы права на получение алиментов, составила 88%. Таким образом, в пользу детей взыскали более 1,2 миллиарда рублей. Это на 194 миллиона рублей больше, чем годом ранее.

В случае неуплаты алиментов судебный пристав-исполнитель может арестовать имущество должника и применить различные ограничительные санкции.

«Так с начала года ограничены в праве выезда за пределы РФ 23 114 должников, ограничены в пользовании специальным правом в виде права управления транспортными средствами – 939 должников», - сообщил Тагаев.

Крайняя мера воздействия на должника – привлечение к административной или уголовной ответственности. С начала года на должников в Подмосковье составили 1579 административных и 644 уголовных дела.