В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве Романа Легойды
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Сотрудниками полиции в Московской области задержан мужчина, подозреваемый в недавнем убийстве 90-летнего отца бывшего пресс-секретаря Патриарха Кирилла Владимира Легойды Романа Легойды.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД РФ, молодой человек был установлен по горячим следам. Сейчас его везут в следственные органы на допрос.
Других подробностей задержания пока не приводится.
В российском МВД выступили с официальным заявлением по факту убийстве Романа Легойды в подмосковном голоде Видное. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Ирина Волк, полицией будет сделано все для скорейшего раскрытия данного преступления.