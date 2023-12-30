В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве Романа Легойды

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД РФ, молодой человек был установлен по горячим следам. Сейчас его везут в следственные органы на допрос.

Других подробностей задержания пока не приводится.

В российском МВД выступили с официальным заявлением по факту убийстве Романа Легойды в подмосковном голоде Видное. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Ирина Волк, полицией будет сделано все для скорейшего раскрытия данного преступления.