В Подмосковье задержан серийный поджигатель вышек сотовой связи

В Московской области был задержан человек, который систематически поджигал вышки сотовой связи. По информации источника, мужчина совершил как минимум четыре поджога. По данным «Базы», поджоги были организованы по заданию человека, с которым он общался в мессенджере.

Стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего жителя Казахстана Виталия Б. По данным следствия, с начала текущего года он совершил поджоги четырех вышек сотовой связи. Все возгорания произошли во второй половине января: два — в городе Щелково и два — в соседнем Лосино-Петровском.

«Базовые станции Виталий поджигал легковоспламеняющейся жидкостью, а на преступления пошел после того, как установил в „Телеграме“ контакт с неизвестным», — приводится в публикации канала.

На данный момент известно, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по четырем фактам диверсии. Ему грозит до четырех лет лишения тюремного заключения. Ранее Виталий уже был судим за умышленное причинение порчи чужому имуществу.

Ранее сообщалось, что в Московской области двое подростков подожгли дверь квартиры депутата.