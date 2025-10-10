В Подмосковье залетевший в подъезд ястреб-тетеревятник перепугал жителей

В подъезде обычной пятиэтажки на улице Менделеева в подмосковном Хотькове разыгралась драма с пернатым героем. Ночью 10 октября жильцы обнаружили в холле незваного гостя — крупную хищную птицу, которая в панике билась о стекло входной двери. Подробности об этой истории выяснило издание REGIONS.

Перепуганные горожане, опасаясь, что пернатый может погибнуть, немедленно начали искать помощь. Однако звонок на номер 112 поставил их в тупик: диспетчер сообщил, что таких служб по спасению животных в их распоряжении нет.

Ситуацию прояснил орнитолог Евгений Кублик, опознавший птицу по фотографиям из местных пабликов. По его словам, пернатый — это молодой ястреб-тетеревятник. По его предположению, он случайно залетел, преследуя добычу, а затем, дезориентированный, пытался вылететь на свет через стекло, которое воспринимал как открытое пространство.

Пока жители гадали, утром того же дня ситуация разрешилась силами сотрудников управляющей компании. Вооружившись стремянкой и плотным пледом, коммунальщики аккуратно накинули его на птицу и вынесли тетеревятника на свободу. Операция прошла успешно, хищник не пострадал.

Спасатель Леонид Гладышев из Сергиева Посада уточняет, что при невозможности поймать птицу сачком или пледом, важно обратить в специализированные службы.

«Служба 112 должна была передать вызов пожарным. Странно, что это не сделали. Вообще этими вопросами спасатели занимаются», — отметил Леонид.

Ранее сообщалось, что журавли из Талдомского округа Подмосковья пересекают Украину ради перелета в теплые края.