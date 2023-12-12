В Подмосковье запустили программу по поиску уязвимостей сайта госуслуг региона

В Подмосковье начала работать программа по поиску уязвимостей сайта госуслуг региона, сообщили в областном Мингосуправления, ИТ и связи. По словам главы ведомства Надежды Куртяник, в последние годы наблюдается рост числа кибератак на государственные сервисы, в связи с чем был необходим запуск программы.

«Именно поэтому мы запускаем программу багбаунти для исследования возможных уязвимостей портала», - сказала министр.

Программа позволяет разработчикам найти и ликвидировать выявленные ошибки системы, сделав ее более безопасной. Принять участие в программе могут совершеннолетние россияне, зарегистрированные на платформе Standoff 365 Bug Bounty. Тестирование будет проходить до 29 декабря. За обнаруженные ошибки можно получить вознаграждение в размере до 150 тысяч рублей.

Министр напомнила, что региональным порталом госуслуг каждый месяц пользуются более трех миллионов человек.