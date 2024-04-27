В Подмосковье зарегистрировать дачу можно за майские праздники. Министерство имущественных отношений Московской области организовало в длинные выходные выездные встречи сотрудников областного БТИ совместно с органами местного самоуправления в СНТ.

По словам главы министерства Натальи Адигамовой, встречи будут проводиться ежедневно до 12 мая. Специалисты будут выезжать в 87 СНТ с охватом более 12 тысяч садоводов.

«Модель выездных мероприятий весьма полезна, получить всю подробную информацию и оформить документы можно будет в майские праздники непосредственно на своих дачах», - добавила министр.

Также в областном БТИ с восьми часов утра до восьми часов вечера будет работать колл-центр по консультированию и оформлению заказов онлайн.

На территории региона с января зарегистрировали более 19 тысяч объектов недвижимости, в том числе 15 тысяч частных домов.