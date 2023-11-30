В Подмосковье завершился Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей региона

В области завершился седьмой Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». За два дня в нем приняли участие более трех тысяч человек из Подмосковья и других регионов, а также врачи, практикующие в 31 стране.

По словам главного внештатного терапевта Подмосковья Натальи Саниной, в рамках второго дня обсудили вопросы оснащенности поликлиник, работы с ЕМИАС, новой классификации заболеваний МКБ-11, лечения остеоартрита и остеопороза, анемии и коронарных патологий, а также диагностики и лечения широкого спектра заболеваний врачом общей практики.

Один из докладов был посвящен проблеме гемофилии в Подмосковье и преемственности между детской и взрослой гематологическими службами. По словам руководителя отделения клинической гематологии и иммунотерапии МОНИКИ Татьяны Митиной, при достижении совершеннолетия важно ставить ребенка на взрослый учет, чтобы он имел доступ к медицинской помощи.

Также обсудили первичную диагностику и терапию гиперурикемии, методы применения скорой помощи при критических состояниях на примере острого коронарного синдрома, вакцинопрофилактику. Кроме того, прошли мастер-классы по трансфузиологической помощи пациенту в терапевтическом стационаре и диагностике подагры.