Раскрыты причины, по которым многие люди не любят Новый год

В то время как большинство готовится к самому яркому празднику, для многих людей Новый год — не повод для радости, а источник стресса, грусти и раздражения. Об этом в интервью «Доктору Питеру» рассказала психолог Юлия Королева.

Прежде всего, подготовка к Новому году требует огромных ресурсов: финансовых (подарки, еда, украшения), временных (походы по магазинам, готовка, уборка) и эмоциональных.

По словам Королевой, для интровертов необходимость проводить время в большой шумной компании — настоящее испытание, поэтому они предпочли бы тишину, одиночество или отдых в узком кругу.

Часто негативное отношение формируют конфликты внутри семьи, которые обостряются в предпраздничной суете и за новогодним столом. Негативные детские воспоминания, связанные со ссорами родителей или разочарованиями в празднике, могут создать устойчивую психологическую ассоциацию Нового года со стрессом.

Особенно тяжело в эту ночь людям, страдающим от ощущения одиночества. Новый год традиционно считается семейным и парным праздником, что лишь усиливает грусть у тех, кто не имеет партнера или близких отношений.

Эксперты также отмечают, что праздник в современном мире превратился в массовое потребительское мероприятие, утративший искренность и глубинный смысл, и воспринимается как пустой ритуал.

Психологи подчеркивают, что в этом вопросе важен индивидуальный выбор. Каждый человек имеет полное право не отмечать Новый год, если это противоречит его внутренним потребностям.

Главное — прислушаться к себе и обеспечить собственный психологический комфорт, независимо от ожиданий общества.

Ранее старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Росбиотех Анна Джабакова назвала продукты, которые нельзя покупать задолго до новогоднего стола.