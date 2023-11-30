В Подмосковье жителю Дрезны вручили награду юного героя

Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, депутат Можайского Совета депутатов Александр Князев вручили школьнику медаль «Юный герой». Как вспоминает Саша, в тот летний день, когда едва не случилось непоправимое, он занимался огородом у себя в Дрезне (Орехово-Зуевский городской округ) и вдруг увидел, как запылала крыша соседского дома. Вместе с братом он забежал в здание и вывел оттуда испуганную девочку. Затем после приезда пожарных помогал им тушить пожар. Уверяет, что страха не испытывал, было просто одно желание — помочь людям.

День юного героя Московской области отмечается 29 ноября. Учрежден в память о подвиге Зои Космодемьянской и Веры Волошиной в годы Великой Отечественной войны.