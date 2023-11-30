В Подмосковье жителю Дрезны вручили награду юного героя
Фото: [Екатерина Данилина]
В музейном комплексе «Зоя» (Рузский городской округ) прошло чествование Александра Иванова, который спас при пожаре маленькую девочку.
Ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, депутат Можайского Совета депутатов Александр Князев вручили школьнику медаль «Юный герой». Как вспоминает Саша, в тот летний день, когда едва не случилось непоправимое, он занимался огородом у себя в Дрезне (Орехово-Зуевский городской округ) и вдруг увидел, как запылала крыша соседского дома. Вместе с братом он забежал в здание и вывел оттуда испуганную девочку. Затем после приезда пожарных помогал им тушить пожар. Уверяет, что страха не испытывал, было просто одно желание — помочь людям.
День юного героя Московской области отмечается 29 ноября. Учрежден в память о подвиге Зои Космодемьянской и Веры Волошиной в годы Великой Отечественной войны.