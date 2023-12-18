В подмосковной Балашихе объектом культурного наследия стал дом Героя России Ивана Флёрова

Дом в Балашихе, где жил командир легендарной батареи «Катюша» Иван Флёров, включен в реестр памятников России.

Как отметили в Главном управлении культурного наследия Московской области, новый статус здания (улица Флерова, 6) обеспечит его сохранность для будущих поколений.

Капитан Иван Флёров (1905–1941) был командиром первой в Красной армии отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии, прозванной «Катюша». В 1995 году ему посмертно присвоено звание Герой Российской Федерации.