В подмосковной Балашихе объектом культурного наследия стал дом Героя России Ивана Флёрова
Фото: [Главное управление культурного наследия Московской области]
Дом в Балашихе, где жил командир легендарной батареи «Катюша» Иван Флёров, включен в реестр памятников России.
Как отметили в Главном управлении культурного наследия Московской области, новый статус здания (улица Флерова, 6) обеспечит его сохранность для будущих поколений.
Капитан Иван Флёров (1905–1941) был командиром первой в Красной армии отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии, прозванной «Катюша». В 1995 году ему посмертно присвоено звание Герой Российской Федерации.