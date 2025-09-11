В подмосковной Балашихе открыли Центр общественного наблюдения за выборами

В Балашихе открылся Центр общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области, который будет работать в Единый день голосования 2025 с 12 по 14 сентября. Об этом сообщили в социальных сетях областной Общественной палаты.

На базе центра будут работать эксперты, юристы, наблюдатели и мониторинговые группы. Они будут оперативно фиксировать обращения, анализировать ситуацию на избирательных участках и давать экспертные комментарии.

«В пятницу [12 сентября] стартует трехдневное голосование и наша рабочая группа, как и прежде, направит независимых наблюдателей в девять муниципальных образований Подмосковья. Общественные наблюдатели будут присутствовать на каждом избирательном участке региона. Наблюдатели от Общественной палаты являются независимыми субъектами общественного контроля», — рассказала Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель рабочей группы по наблюдению за выборами Татьяна Дмитриева.

Секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс уточнил, что в эти выборы в регионе зарегистрировано 583 кандидата, из них 517 выдвинуты политическими партиями и 66 — самовыдвиженцы. На 593 избирательных участках ожидается более 1 млн избирателей, почти 72 тыс. человек подали заявки на дистанционное электронное голосование.

Руководитель Центра общественного наблюдения, председатель Комиссии по добровольчеству (волонтерству) и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Елена Жарова отметила, что в регионе запущен проект «Доброе дело» — на платформах «Волонтеры Подмосковья», «Добро.РФ» и других ресурсах уже зарегистрированы добровольцы, которые будут оказывать помощь избирателям.

«Основным направлением нашей деятельности остается независимое общественное наблюдение. На сегодняшний день все наблюдатели, направленные Общественной палатой Московской области, получили официальные направления, прошли обучение и тестирование», – сказал заместитель председателя Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.