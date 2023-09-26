В подмосковной Балашихе по просьбам жителей построили детскую площадку

В деревне Федурново (городской округ Балашиха) по сигналам местных жителей снесли устаревшую и травмоопасную детскую площадку и взамен нее возвели новую.

Какой быть зоне отдыха власти решали совместно с инициативной группой от населения муниципального образования. В итоге на территории 250 «квадратов» решили уложить два покрытия — песчаное и резиновое. Дети могут проводить время в разнообразных играх. На площадке есть двойные качели с гнездом, балансир, доска-лабиринт и многое другое.

Как сообщили в администрации округа, до конца 2023 года планируется модернизация еще 29 детских площадок.