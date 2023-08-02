В подмосковной Балашихе проверили готовность к открытию станций МЦД-4
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Крупное рабочее совещание, посвященное запуску Московских центральных диаметров (МЦД), состоялось в Балашихе.
В обсуждении проекта приняли участие заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, глава городского круга Сергей Юров и представители Московской железной дороги.
В Балашихе, напомним, возводится линия наземного метро МЦД-4, которая соединит семь московских вокзалов из девяти. В городском округе требуется обустроить сразу пять 5 станций — Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская и Никольская.
Основные работы идут на Железнодорожной. Здесь к услугам пассажиров в строй войдут 4 комфортабельные платформы с лифтами для людей с ограниченными возможностями здоровья. В ближайшее время завершится первый этап строительства.
На станции Ольгино строительные бригады также работают споро, идут в плановом графике. В частности, готов павильон с эскалатором, турникетами, кассами.
Как отмечает глава Балашихи Сергей Юров, новая линия МЦД станет важнейшим транспортным объектом.
«Строительство идет хорошими темпами. Мы со своей стороны создаем все необходимые условия», — подчеркивает глава округа.