В подмосковной Балашихе волонтеры плетут уникальные маскировочные сети

Более ста добровольцев с мая этого года изготовили для бойцов специальной военной операции более трехсот маскировочных сетей для орудий, танков, блиндажей. Причем расцветка каждой создается под определенную местность. Для этого с передовой военные специально пересылают «пчелкам» фото природного ландшафта. В работе используется специальный материал спанбонд, который делает невидимым объект защиты от средств наблюдения противника. Продукция из Балашихи ценится очень высоко. Буквально только что очередная партия из 18 сетей была отправлена в зону СВО.

Как сообщила председатель Общественной палаты округа Елена Жарова, скоро волонтеры начнут плести сети на зимний период с учетом особенностей погоды.