В Подмосковной деревне упал вражеский БПЛА: произошел взрыв, есть пострадавший
Воробьев: в Волоколамском округе БПЛА упал и взорвался, есть пострадавший
Фото: [Медиасток.рф]
В деревне Волоколамского муниципального округа Подмосковья из-за падения беспилотного летательного аппарата как минимум один человек получил травмы, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.
Состояние пострадавшего, по его словам, стабильное и оценивается как средней тяжести. Угрозы для жизни нет. Мужчина был доставлен в травмоцентр Красногорской больницы с осколочными ранениями спины и руки.
«Один из беспилотников около 19:00 мск упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, в результате произошел взрыв. Пострадал один человек — мужчина 57 лет», — написал Воробьев.
Губернатор также добавил, что за день в Московской области было сбито и подавлено 21 беспилотный летательный аппарат.