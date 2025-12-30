В Подмосковной деревне упал вражеский БПЛА: произошел взрыв, есть пострадавший

В деревне Волоколамского муниципального округа Подмосковья из-за падения беспилотного летательного аппарата как минимум один человек получил травмы, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Состояние пострадавшего, по его словам, стабильное и оценивается как средней тяжести. Угрозы для жизни нет. Мужчина был доставлен в травмоцентр Красногорской больницы с осколочными ранениями спины и руки.

«Один из беспилотников около 19:00 мск упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, в результате произошел взрыв. Пострадал один человек — мужчина 57 лет», — написал Воробьев.

Губернатор также добавил, что за день в Московской области было сбито и подавлено 21 беспилотный летательный аппарат.